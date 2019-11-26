Ramazan ve Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Kurban ve Ramazan Bayramı 2020’de hangi tarihlere denk geliyor?

2020 yılı yaklaşırken, dini günleri ve resmi tatilleri merak eden çok sayıda vatandaş arama motoru üzerinden 'Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman 2020' sorusunun yanıtını araştırıyor. İslam dünyası için oldukça önemli olan bu dini günler ile ilgili açıklamalar ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı takvimine göre, 'Ramazan ve Kurban Bayramı' tarihleri belli oldu. Peki, 'Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman' Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI 2020'DE HANGİ TARİHLERE DENK GELİYOR

Yeni yılın gelmesine kısa bir süre kala 2020 takvimi merak konusu oluyor. Bu noktada Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. İşte yanıtı…

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da son bulacak. 24 Mayıs'ta ise ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.