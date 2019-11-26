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Arkadaşını öldüren katil: Telefonla oynayıp, selamımı almadı

'da, 'ı (29) restoranın önünde başından ve kalbinden bıçaklayıp öldüren (22), tutuklandı. Ay'ın ifadesinde, Tezcan'ı selamını almadığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.11.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 10:25
Arkadaşını öldüren katil: Telefonla oynayıp, selamımı almadı

Olay, 22 Kasım'da Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabasıyla restorana giden Abdülkadir Ay ile burada bulunan arkadaşı Muhsin Uluca ve beraberindeki Hamit Tezcan ve Şahin Sinar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ay, iş yeri önünde Tezcan'ı kalbinden ve başından, Şahin Sinar'ı ise karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Tezcan ve Sinar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tezcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından Abdülkadir Ay'ı kısa sürede yakaladı.

"TELEFONLA OYNAYIP, SELAMIMI ALMADI"

Abdülkadir Ay'ın emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Muhsin Uluca ve beraberindekilere selam verdiğini, bu sırada cep telefonuyla oynayan Hamit Tezcan'ın selamını almayınca tepki gösterdiğini, çıkan kavgada da bıçakladığını söylediği belirtildi.

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Arkadaşını öldüren katil: Telefonla oynayıp, selamımı almadı
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