Riot Games yeni şampiyon Aphelios için yeni bir tanıtım videosu yayınladı!

League Of Legends oyuncularının merakla oyuna gelmesini beklediği Aphelios karakteri ile ilgili Riot Games tarafından bir video yayınlandı. Riot Games resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile yeni şampiyonun yeteneklerine dair ipucu verdi. Lol oyununu oynayanları oldukça heyecanlandıran bu video kısa sürede çokça etkilişim aldı.

APHELİOS NASIL BİR ŞAMPİYON OLACAK?

Riot Games cephesinden gelen açıklamalara göre Aphelios üzerinde uzmanlaşılması zaman alacak bir şampiyon olacak. Nişancı sınıfında yer alacak karakter tüm zorluklara rağmen üzerinde bir kez uzmanlaşıldıktan sonra kesinlikle size karşılığını verecek bir şampiyon gibi görünüyor. Yeni şampiyon oyuncuların beklentilerini karşılayabilecek mi, bunu zaman gösterecek.