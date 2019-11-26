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Salda ferahladı

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Salda ferahladı
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 120 dekardan 570 dekara çıkarıldı. İlave edilen yeni tabiat parkının çevresi Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes telle çevrilerek korumaya alındı. Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nü korumaya devam ettiklerini belirterek, "İlave edilen 450 dekar alan, kontrolsüz girişlerin ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerince doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes telle çevrilerek koruma altına alındı" dedi. DHA
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Salda ferahladı
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