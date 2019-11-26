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Sivrisinek ısırması ölümüne neden oldu

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Sivrisinek ısırması ölümüne neden oldu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan Yüksel Sezgin'i (57) iki ay önce sivrisinek ısırdı. Kısa süre sonra fenalaşan Sezgin, yüksek ateş, bilinç kaybı ve halsizlik şikayetleriyle Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği'nde tedaviye alınan Sezgin'e yapılan tetkikler sonucu, sivrisinek ısırmasına bağlı Batı Nil virüsünün bulaştığı belirlendi. Tedaviye yanıt vermeyen Sezgin, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Sezgin, ilçenin Muzuruklu Mahallesi'nde, gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Sivrisinek ısırması ölümüne neden oldu
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