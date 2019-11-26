ŞOK 27 Kasım- 3 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın ŞOK aktüel kataloğu tam listesi!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler listesinde teknolojide dev fırsatlar yer alıyor. On binlerce vatandaş '' ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle tüketicisini kendine çeken mağazada bu hafta glütensiz un 5.95 TL'den satışa sunulacak. Bunun yanı sıra Çamaşır Sepeti 17,95 TL Yuvarlak Sepet 9,99 TL WC Fırça Takımı tüketicisini raflarda bekliyor. Haberimizde 27 Kasım tarihli ŞOK Aktüel ürünler kataloğunun tam listesine bakabilir, uygun fiyatlı alışverişten faydalanabilirsiniz.

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 KASIM- 3 ARALIK)

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu tüketicisiyle buluştu. Haberimizde, 27 Kasım'dan 3 Aralık'a kadar sürecek olan ŞOK aktüel ürünler kataloğuna bakabilirsiniz. İşte aktüel ürünler kataloğunun tam listesi!