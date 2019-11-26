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Haberi: ’da programında akılalmaz itiraf! ‘Karımı bir kilo etle kandırdı’

’da programında yaşanan olayı herkesi şoke etti! ATV ekranlarının merakla takip edilen programı Esra Erol’da da Mehmet Tunçbilek, eşi Makbule Tunçbilek’in akrabaları olan Bayram isimli bir şahısa bir kilo et karşılığında kaçtığını iddia etti. Akılalmaz olayın şoku sürerken, canlı yayına telefon ile bağlanan Makbule’nin kardeşi flaş sözlerde bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:58
Son Dakika Haberi: Esra Erol’da programında akılalmaz itiraf! ‘Karımı bir kilo etle kandırdı’

Müge Anlı ile birlikte ekranların sevilen bir diğer programı olan 'da da yine akılalmaz olaylar yaşandı. 15 yıllık karısı ve iki çocuğunun annesi olan Makbule Tunçbilek'in akrabalarına kaçtığını iddia eden koca Mehmet Tunçbilek, eşinin bir kilo et karşılığında kendisini terk ettiğini belirtti. Akrabamız dedikleri Bayram isimli bir şahıs hayatlarına girene kadar bir problem yaşamadıklarını söyleyen Mehmet, eşinin Bayram'la kaçtığını iddia etti. Öte yandan Makbule Tunçbilek'in kardeşi canlı yayına bağlanarak flaş sözlerde bulundu. İşte haberinin ayrıntıları…

ESRA EROL'DA DA AKILALMAZ OLAY! 'EŞİM BİR KİLO ET KARŞILIĞINDA KAÇTI!'

Esra Erol'da da yaşanan son dakika olayının ayrıntıları ekran başındakileri şoka uğrattı. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları…

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Son Dakika Haberi: Esra Erol’da programında akılalmaz itiraf! ‘Karımı bir kilo etle kandırdı’
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