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Son dakika haberi: Ülkeyi sarsan korkunç olay! Genç sevgilisine ettiği o söz sonu oldu. Her satırı kan donduruyor…

’nın St. Petersburg kentinde meydana gelen son dakika haberi duyanların kanını dondurdu. Kendisinde 17 yaş küçük sevgilisiyle bir süredir birliktelik yaşayan 37 yaşındaki kadınla genç sevgilisinin arası bozulmaya başladı. Çiftin arasında son olarak nedeni bilinmeyen bir konudan dolayı tartışma çıktı ve 37 yaşındaki kadın 20 yaşındaki genç sevgilisine ağır bir hakarette bulundu. Bu hakaretin ardından ipler koptu ve 37 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı. Korkunç olayın detayları duyanların şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 20:19 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 20:26
Son dakika haberi: Ülkeyi sarsan korkunç olay! Genç sevgilisine ettiği o söz sonu oldu. Her satırı kan donduruyor…

'nın St. Petetrsburg kentinden gelen son dakika gelişmeyi ülkeyi sarstı. Kendisiyle arasında 17 yaş farkı olan genç sevgilisiyle bir süredir birliktelik yaşayan 37 yaşındaki kadın 20 yaşındaki kadınla 20 yaşındaki genç sevgilisi arasında zamanla işler yolunda gitmemeye başladı. Son olarak şiddetli bir tartışma yaşayan çift, bu tartışma esnasında 37 yaşındaki kadın genç sevgilisine oldukça ağır bir hakarette bulundu. Bu hakaretin ardından genç sevgili 37 yaşındaki kadına dehşeti yaşattı. Kan donduran olayın detaylarıysa tüm ülkede yankı buldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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Son dakika haberi: Ülkeyi sarsan korkunç olay! Genç sevgilisine ettiği o söz sonu oldu. Her satırı kan donduruyor…
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