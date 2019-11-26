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Haberi: Üniversiteli Güleda’nın katilinden kan donduran ifade! ‘’ya ilk geliş amacım…’

Türkiye’nin haftalar boyunca konuştuğu kan donduran cinayet ile ilgili detayları gelmeye devam ediyor. ’da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel’i canice öldüren Zafer P. (19) yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan caninin kan donduran ifadeleri ortaya çıktı. Zafer P. cinayet anını ve olayların nasıl geliştiğini böyle anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 08:22
Son Dakika Haberi: Üniversiteli Güleda’nın katilinden kan donduran ifade! ‘Isparta’ya ilk geliş amacım…’

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in, Zafer Pehlivan tarafından öldürülmesinin ardından, Türkiye'yi hüzne boğan olaya ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor. Savcılıktaki ifadesinde Muğla'da oturduğunu ve tornacılık yaptığını belirten Zafer P. (19), cinayeti işlediğini itiraf etti.

EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKARDI!

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadenin de kendisine ait olduğunu ve bu ifadesini tekrar ettiğini belirten Zafer P, 2015 yılında Muğla'da bir arkadaş ortamında tanıştığı Güleda Cankel'in üniversite okumak için Isparta'ya geldiğini, bu süreçte aralarının açıldığını ileri sürdü.

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Son Dakika Haberi: Üniversiteli Güleda’nın katilinden kan donduran ifade! ‘Isparta’ya ilk geliş amacım…’
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