Son Dakika Haberi: Üniversiteli Güleda’nın katilinden kan donduran ifade! ‘Isparta’ya ilk geliş amacım…’

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in, Zafer Pehlivan tarafından öldürülmesinin ardından, Türkiye'yi hüzne boğan olaya ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Savcılıktaki ifadesinde Muğla'da oturduğunu ve tornacılık yaptığını belirten Zafer P. (19), cinayeti işlediğini itiraf etti.

EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKARDI!

Isparta Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadenin de kendisine ait olduğunu ve bu ifadesini tekrar ettiğini belirten Zafer P, 2015 yılında Muğla'da bir arkadaş ortamında tanıştığı Güleda Cankel'in üniversite okumak için Isparta'ya geldiğini, bu süreçte aralarının açıldığını ileri sürdü.