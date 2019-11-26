SON DAKİKA: Sosyal medya ayağa kalktı! "Bu nasıl insanlık" dedirtecek görüntüler!

Hayvana yapılan şiddetin böylesi görülmedi. İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan korkunç olay görenleri dehşete düşürdü. "Bu nasıl insanlık" dedirtecek olayda ağaçta mahsur kalan kediyi indirmek için elindeki kemerle vururken acıya dayanamayan kedi kendini yere atınca bu sefer de köpeklerin saldırısına uğradı. Oradan geçen başka bir kişinin ise görüntüleri saniyesi saniyesi kaydetmesi ve sosyal medyada paylaşması üzerinde büyük tepki çekti. Yaşanan son dakika dehşet verici olay sadece hayvanseverlerin değil herkesin tepkisini göstermesine neden oldu.

İşte konu ile ilgili ayrıntılar!