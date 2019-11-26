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: ayağa kalktı! "Bu nasıl insanlık" dedirtecek görüntüler!

'un ilçesinde yaşanan korkunç olay yürekleri dağladı. Edinilen bilgisine göre; yanında köpeklerle gezen bir şahıs ağaçta mahsur kalan kediyi indirmek için elindeki kemerle kediye vurdu. O sırada kediye saldırmak isteyen köpekler ağacın altında bekliyordu. Kemer darbelerine dayanamayan kedi ağaçtan atladığı gibi bu sefer de kendisini bekleyen köpeklerin saldırısına uğradı. Başka bir kişi görüntüleri saniye saniye kaydederken bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. İşte dehşete düşüren son dakika haberinin detayları!

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2019 01:18 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 01:18
SON DAKİKA: Sosyal medya ayağa kalktı! Bu nasıl insanlık dedirtecek görüntüler!

Hayvana yapılan şiddetin böylesi görülmedi. 'un ilçesinde yaşanan korkunç olay görenleri dehşete düşürdü. "Bu nasıl insanlık" dedirtecek olayda ağaçta mahsur kalan kediyi indirmek için elindeki kemerle vururken acıya dayanamayan kedi kendini yere atınca bu sefer de köpeklerin saldırısına uğradı. Oradan geçen başka bir kişinin ise görüntüleri saniyesi saniyesi kaydetmesi ve sosyal medyada paylaşması üzerinde büyük tepki çekti. Yaşanan dehşet verici olay sadece hayvanseverlerin değil herkesin tepkisini göstermesine neden oldu.

İşte konu ile ilgili ayrıntılar!

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SON DAKİKA: Sosyal medya ayağa kalktı! "Bu nasıl insanlık" dedirtecek görüntüler!
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