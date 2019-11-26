Trafo faciasına 6 yıl istendi

Çekmeköy'de, bir parkta 8 yaşındaki bir çocuğun elektrik panosunda hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili 2 belediye çalışanı 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başladı.

Çekmeköy'deki Nişantaşı Parkı'nda 29 Ekim 2018'de, arkadaşlarıyla birlikte saklambaç oynayan 8 yaşındaki Kadir Açık, parktaki elektrik panosuna saklanmak istedi. Burada elektrik akımına kapılan küçük çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından, küçük çocuğun ölümüyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Çekmeköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Bahadır Aktuğ ile belediyede Yapım-Onarım Teknik Sorumlusu olan Miraç Çağrı Yeğen'in, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.







Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine, tutuksuz sanıklar Miraç Çağrı Yeğen, Muhammet Bahadır Aktuğ ve müşteki Metin Açık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık Miraç Çağrı Yeğen, "Söz konusu parkta olaydan bir hafta önce bank ve çöp kovalarının yerinde olmadığı, yerinden söküldüğü ve park malzemelerine zarar verildiğine dair tutanaklar tuttuk. Olayın olduğu tarihin tatil gününe denk gelmesi sebebiyle söz konusu panonun uygunsuz duruma düştüğü hakkında tarafıma hiç bir şekilde haber verilmedi" dedi. Tutuksuz sanık Muhammet Bahadır Aktuğ da, "Parktaki elektrik panosuna dağıtım şirketi bir sürü onaydan geçerek ve bütün teknik şartnameleri yerine getirerek elektrik bağlamıştır. Eğer aykırı bir durum olsaydı elektrik bağlanmazdı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU