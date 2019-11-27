Ailesi ‘bitirin’ demiş

BUGÜN NELER OLDU

Küçükçekmece'de evlerinde basılan ve 5. kattan düşerek hayatını kaybeden 2 sevgilinin yaklaşık 3 aydır yasak aşk yaşadıkları ve 2 hafta önce de "yanlış yapıyoruz" diyerek ayrıldıkları öğrenildi.Önceki gün Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eve gelen koca Hüseyin Kurt iki çocuğunun annesi 24 yaşındaki eşi Zeynep Kurt'un kapıyı geç açmasından şüphelendi. Hüseyin Kurt evde, kapının arkasına saklanan 30 yaşındaki Aykut Demirtuğ'u görünce darp etti. Daha sonra odaya kapatılan 2 sevgili, balkondan atlayarak hayatlarına son verdi. Yasak aşk yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Zeynep Kurt'un, Aykut Demirtuğ'u ve ailesini uzun zamandır tanıdığı ve yaklaşık 3 aydır da ilişki yaşadığı iddia edildi. Demirtuğ'un ailesinin 2 sevgiliye de 'yanlış yapıyorsunuz bu ilişkiyi sonlandırın' dediği ve Zeynep Kurt'un da 'evet haklısınız bundan sonra çocuklarımın yanında olacağım, yanlış yaptım' dediği belirtildi. Önceki gün son kez görüşüp konuşmak için kadının evinde buluşan 2 sevgili, çıkan olaylardan sonra balkondan atlayarak hayatlarına son verdi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler memleketlerine gönderildi.