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Asker eğlencesinde maganda kurşunuyla can verdi

'un ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet ettiği (28), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.11.2019 00:06

Olay, akşam saatlerinde, Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Askere gidecek gençlerin düzenlediği eğlencede, kalabalık grup arasından silahlarla ateş açılmaya başlandı. Bu sırada bir tabancadan çıkan kurşun, eğlenceye katılan Aşkın Gazan'ın kalbine isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Gazan, ailesi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gazan, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.
Jandarma, Gazan'ın yaşamını yitirdiği silahın kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Asker eğlencesinde maganda kurşunuyla can verdi
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