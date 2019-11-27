Batı Nil Ateşi virüsü uyarısı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan Yüksel Sezgin, sivrisinek ısırması sonucu bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybeti. Trajik ölümün ardından 5 bin sivrisineğin incelendiği projede yer alan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz önemli uyarılarda bulundu.Yılmaz, "Her sivrisinek virüs taşıyor anlamına gelmez. Yine de vatandaşlarımızın riski hiçbir zaman göz ardı etmemesi gerekiyor. Bu riski en aza indirmek için pencerelere sineklikler taktıracaklar. Işıldak dediğimiz sinek tuzakları koyacaklar. Sinek tuzakları ciddi anlamda sayılarını azaltıyor. Ciltlerine ticari bazı ürünler sürebilecekleri gibi limon ağacı ve okaliptüs yağı sürerek sivrisineklerden korunabilirler" dedi. Yılmaz sivri sinekle kimyasal ve biyolojik mücadeleye önem verilmesi ve bataklıkların kurutulması gerektiğini de sözlerine ekledi.