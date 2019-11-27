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'de market soygunu

Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 14:42
Büyükçekmece'de market soygunu

Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.

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Büyükçekmece'de market soygunu
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