Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro durakları hangileri? Çekmeköy metrosu durakları

Sancaktepe'de yaşayan vatandaşların heyecan ile beklediği metro ile ilgili çalışmalar başladı. İlk etabı 2017 yılında açılan, daha sonra ise 2018 yılında ikinci etabı olan Yamanevler-Çekmeköy kısmı açılan metronun üçüncü etabı için çalışmalar başladı. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metrosunun üçüncü etabı ise 8 duraktan geçecek. Peki, Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro durakları nerede? İşte yanıtı…
2018 yılında açılan Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli durakları toplamda 16 istasyondan oluşmaktaydı. Bu istasyonlar şu şekilde;
Yeni açılacak olan istasyonlarla birlikte durak sayısı 24'e çıkacak. İşte, yeni açılacak durakların listesi;
2022 yılının sonunda açılacak olan metro hattında toplam durak listesi ise şu şekilde olacak;