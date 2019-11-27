Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro durakları hangileri? Çekmeköy metrosu durakları

Sancaktepe'de yaşayan vatandaşların heyecan ile beklediği metro ile ilgili çalışmalar başladı. İlk etabı 2017 yılında açılan, daha sonra ise 2018 yılında ikinci etabı olan Yamanevler-Çekmeköy kısmı açılan metronun üçüncü etabı için çalışmalar başladı. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metrosunun üçüncü etabı ise 8 duraktan geçecek. Peki, Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro durakları nerede? İşte yanıtı…

ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO DURAKLARI HANGİLERİ?

2018 yılında açılan Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli durakları toplamda 16 istasyondan oluşmaktaydı. Bu istasyonlar şu şekilde;

Üsküdar

Fıstıkağacı

Bağlarbaşı

Altunizade

Kısıklı

Bulgurlu

Ümraniye

Çarşı

Yamanevler

Çakmak

Ihlamurkuyu

Altınşehir

İmam Hatip Lisesi

Dudullu

Necip Fazıl

Çekmeköy

Yeni açılacak olan istasyonlarla birlikte durak sayısı 24'e çıkacak. İşte, yeni açılacak durakların listesi;

Meclis Mahallesi

Sarıgazi (entegrasyon istasyonu)

Şehir Hastanesi

Abdurrahmangazi

Samandıra

Veysel Karani

Hasanpaşa

Sultanbeyli

2022 yılının sonunda açılacak olan metro hattında toplam durak listesi ise şu şekilde olacak;

Üsküdar

Fıstıkağacı

Bağlarbaşı

Altunizade

Kısıklı

Bulgurlu

Ümraniye

Çarşı

Yamanevler

Çakmak

Ihlamurkuyu

Altınşehir

İmam Hatip Lisesi

Dudullu

Necip Fazıl

Çekmeköy

Meclis Mahallesi

Sarıgazi (entegrasyon istasyonu)

Şehir Hastanesi

Abdurrahmangazi

Samandıra

Veysel Karani

Hasanpaşa

Sultanbeyli