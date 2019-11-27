Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro durakları hangileri? Çekmeköy metrosu durakları

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro durakları hangileri? Çekmeköy metrosu durakları

Uzun bir süredir Sancaktepelilerin beklediği müjdeli haber geldi. İlk etabı 2017 yılında tamamlanan ve Üsküdar-Yamanevler arasında açılan, 2018 yılında ise ikinci etabı olan Yamanevler Çekmeköy metrosunun ardından Sancaktepe metrosunun üçüncü etabı için çalışmalar başladı. Üçüncü etapta 8 durak olacak. Peki, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro durakları hangileri? İşte Çekmeköy metrosu durakları…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 11:42
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro durakları hangileri? Çekmeköy metrosu durakları

Sancaktepe'de yaşayan vatandaşların heyecan ile beklediği metro ile ilgili çalışmalar başladı. İlk etabı 2017 yılında açılan, daha sonra ise 2018 yılında ikinci etabı olan Yamanevler-Çekmeköy kısmı açılan metronun üçüncü etabı için çalışmalar başladı. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metrosunun üçüncü etabı ise 8 duraktan geçecek. Peki, Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro durakları nerede? İşte yanıtı…

ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO DURAKLARI HANGİLERİ?

2018 yılında açılan Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli durakları toplamda 16 istasyondan oluşmaktaydı. Bu istasyonlar şu şekilde;

  • Üsküdar
  • Fıstıkağacı
  • Bağlarbaşı
  • Altunizade
  • Kısıklı
  • Bulgurlu
  • Ümraniye
  • Çarşı
  • Yamanevler
  • Çakmak
  • Ihlamurkuyu
  • Altınşehir
  • İmam Hatip Lisesi
  • Dudullu
  • Necip Fazıl
  • Çekmeköy

Yeni açılacak olan istasyonlarla birlikte durak sayısı 24'e çıkacak. İşte, yeni açılacak durakların listesi;

  • Meclis Mahallesi
  • Sarıgazi (entegrasyon istasyonu)
  • Şehir Hastanesi
  • Abdurrahmangazi
  • Samandıra
  • Veysel Karani
  • Hasanpaşa
  • Sultanbeyli

2022 yılının sonunda açılacak olan metro hattında toplam durak listesi ise şu şekilde olacak;

  • Üsküdar
  • Fıstıkağacı
  • Bağlarbaşı
  • Altunizade
  • Kısıklı
  • Bulgurlu
  • Ümraniye
  • Çarşı
  • Yamanevler
  • Çakmak
  • Ihlamurkuyu
  • Altınşehir
  • İmam Hatip Lisesi
  • Dudullu
  • Necip Fazıl
  • Çekmeköy
  • Meclis Mahallesi
  • Sarıgazi (entegrasyon istasyonu)
  • Şehir Hastanesi
  • Abdurrahmangazi
  • Samandıra
  • Veysel Karani
  • Hasanpaşa
  • Sultanbeyli

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro durakları hangileri? Çekmeköy metrosu durakları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN