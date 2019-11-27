Emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır? 2019 Emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitecek, hangi tarihte?

Kasım ayının son günleriyle birlikte emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitecek? Sorusuna, vatandaşlar yanıt arıyor. Ödemeler belediyeler aracılığı ile yapılırken, EFT gibi yöntemlerle de ödemeler gerçekleştiriliyor. Bilindiği gibi bazı vatandaşlar ise Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor. Kalan son 9 gün içinde ödeme yapmazsanız, aylık yüzde 2 gecikme faizi işliyor. Bilindiği üzere vergiler ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödendiği gibi belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebilir. Peki Emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır? 2019 Emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitecek?

EMLAK VERGİSİ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Emlak vergisi ödemeleri için her mülk sahibi ödemesini evin bulunduğu belediyenin internet adresi üzerinden ödeyebilecek. İkinci taksit ödemeleri için son gün ise 30 Kasım 2019 Cumartesi günü. Bu tarihten sonra ödeme yapacak olan vergi mükellefleri faiz ödeme durumu ile karşı karşıya kalacaklar.

ÖDEMESİNİ GECİKTİRENE GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, emlak vergilerinin yılda iki eşit taksitle tahsil edildiğini, birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödendiğini söyledi.

İkinci taksitin 30 Kasım mesai bitimine kadar ödenmesi gerektiğini dile getiren Küçük, "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz." dedi.

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödendiği gibi belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebildiğini dile getiren Küçük, bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu yapılabildiğini anlattı.

Küçük, "Belediyelerin internet siteleri üzerinden yapılacak ödemelerde, dolandırıcılara karşı önlem olarak, web sitesinin sahte web sitesi olmamasına dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, kartın kopyalanması veya şifrenin başkaları tarafından ele geçirilmesi risklerine karşı da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan küçük, bazı bankaların, kredi kartıyla yapılan ödemelerde taksit uygulaması bulunduğunu, ödeme sonrası belgeyi saklamakta fayda bulunduğunu aktardı.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?

Küçük, "Yeni inşa edilen binalar için inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde belediyeye bildirimde bulunulması zorunludur." ifadesini kullandı. Bazı kimselerin sıfır oranlı emlak vergisine tabi olduğunu dile getiren Küçük, şu bilgileri verdi:

"Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri bulunması halinde emlak vergisi ödemez. Bu durumda olan kişiler, bir dilekçeyle belediyelere müracaat etmelidir. Bu kişiler tek meskene hisseyle sahipse, hisselerine ait kısım hakkında da sıfır emlak vergisi uygulanır."