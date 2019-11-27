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Eşini baltayla öldüren zanlı hakkında son dakika haberi... Tutuklandı!

Önceki gün Y.P isimli şahıs karısı ile tartışmış ve tartışmanın büyümesi sonucu Y.P., karısı Sevgi P.’yi baltayla saldırarak öldürmüştü .'in Buca ilçesinde, eşini baltayla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2019 12:45
Eşini baltayla öldüren zanlı hakkında son dakika haberi... Tutuklandı!

Olay, sabah saatlerinde Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre Y.P. isimli şahıs, eşi Sevgi P. (48) ile henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Y.P., karısı Sevgi P.'yi baltayla saldırarak öldürdü.
Öte yandan, polisi arayarak kendisini ihbar eden cinayet zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Eşini baltayla öldüren zanlı hakkında son dakika haberi... Tutuklandı!
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