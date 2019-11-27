Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Eşini sevgilisine öldürtmüştü! Müge Anlı'daki Turgut Özyürek olayından son dakika haberi: Katilden tepki çeken sözler

Eşini sevgilisine öldürtmüştü! 'daki Turgut Özyürek olayından son dakika haberi: Katilden tepki çeken sözler

ATV ekranlarının sevilen programı ile Tatlı Sert'te Turgut Özyürek cinayeti dün açıklığa kavuşturulurken, son dakika haberleri ise peş peşe geliyor. Manisa'da kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Turgut Özyürek'in, eşi Necla Özyürek'in sevgilisi Hayrettin Atasoy tarafından öldürülmesi, gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Müge Anlı canlı yayını sayesinde Türkiye'ye de duyurulan olay, yine ünlü sunucunun ve Emniyet güçlerinin çabaları ile açıklığa kavuşturulmuştu. Programın bugünkü canlı yayınında ise, Turgut Özyürek'in katili Hayrettin Atasoy'un şok sözlerine yer verildi. Katilin sözleri tepki çekerken, o anlar kameralara da yansıdı. İşte, 27 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar ve Turgut Özyürek cinayetinden son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 14:02
Eşini sevgilisine öldürtmüştü! Müge Anlı'daki Turgut Özyürek olayından son dakika haberi: Katilden tepki çeken sözler

Ekranların reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te her geçen gün bir kayıp dosya daha aydınlığa kavuşturulurken, faili meçhul cinayetler de aydınlatılıyor. Programın dünkü canlı yayını sırasında Manisa'da kaybolan 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek'in sevgilisi Hayrettin Atasoy tarafından öldürülmesi ortaya çıkartılmış, bu gelişme ise ajanslara son dakika haberi olarak adeta bomba gibi düşmüştü. Müge Anlı'nın dünkü programında yaşananlar sonrasında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Necla Özyürek'in evine baskın düzenleyerek genç sevgili Hayrettin Atasoy'u gözaltına almıştı. Atasoy, kendisinden 16 yaş büyük Necla Özyürek'le aşk yaşadığını ve bu yüzden Turgut Özyürek'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

KATİLDEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında, Turgut Özyürek cinayetinin zanlıları olan eşi Necla Özyürek ve sevgilisi Hayrettin Atasoy'un sözlerine yer verildi. 1 yıl önce evlenen ve yaklaşık 9 aydır da ayrı yaşadığı kocasını öldürtmekle suçlanan Necla Özyürek, adliye girişinde sessiz kalırken katil zanlısı sevgilisi Hayrettin Atasoy ise pişmanlık belirtisi göstermedi ve kullandığı sözler büyük tepki çekti.

İşte, Müge Anlı'da 27 Kasım 2019 Çarşamba günü işlenen Turgut Özyürek olayı hakkında son dakika gelişmeleri ve o sözler;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini sevgilisine öldürtmüştü! Müge Anlı'daki Turgut Özyürek olayından son dakika haberi: Katilden tepki çeken sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN