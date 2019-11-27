Esra Erol canlı yayınından son dakika haberi geldi! Karpuz almadı diye evden kaçan Makbule Tunçbilek şoke etti!

Esra Erol'un bugünkü canlı yayınında yine akılalmaz olaylar yaşandı. 15 yıllık karısı ve iki çocuğunun annesi Makbule Tunçbilek hakkında son dakika açıklamalarında bulunan Mehmet Tunçbilek, eşinin bir kilo et karşılığında akrabasına kaçtığını iddia etti. Makbule Tunçbilek ise eşinin bu söylemlerine karşılık öyle cevaplar verdi ki sosyal medyada gündem oldu. Akrabası olduğunu belirttiği Bayram isimli kişi ile kaçtığını söyleyen Mehmet Tunçbilek; "Boşanıp gitseydi bana bu kadar koymazdı" diye belirtirken eşi Makbule Tunçbilek'in çarpıcı açıklamaları canlı yayında herkesi şoke etti.

ESRA EROL PROGRAMINDA ŞOKE EDEN OLAY!

ATV ekranlarına gelen Esra Erol bugünkü canlı yayında şoke eden gelişmeler yaşandı. Bir süredir işlenen Mehmet ve Makbule Tunçbilek olayında yaşanan son dakika gelişmesi izleyiciyi ekrana kilitlerken stüdyodakilerin ağzı açık kaldı. İşte akılalmaz olayın detayları...