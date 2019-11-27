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’un ölümünde annesine tutuklama

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2019
Fatma Nur’un ölümünde annesine tutuklama
RİZE'DE 16 Kasım günü 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fatma Nur Havuz'un (4) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan anne Emine Havuz tutuklandı. 4 yıl önce de Fatma Nur'un ağabeyi Harun Havuz (4) aynı pencereden düşerek ölmüş, anne Emine Havuz psikolojik tedavi görmüştü. Bunun ortaya çıkması üzerine, anne hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Öte yandan savcılığın, Havuz ailesinde her iki çocuğun ölümüne ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
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Fatma Nur’un ölümünde annesine tutuklama
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