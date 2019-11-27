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şüphelisi 204 kişiye gözaltı kararı

Giriş Tarihi: 27.11.2019
FETÖ şüphelisi 204 kişiye gözaltı kararı
İSTANBUL'daki ByLock soruşturmasında 27 kişiye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 15'i gözaltına alındı.
Ankesör soruşturmasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 36'sı yakalandı.
Konya'da aranan 50 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.
Ankara, Balıkesir, Eskişehir ve Çanakkale'de gözaltı kararı verilen 73 kişiden 38'i yakalandı.
FETÖ'nün yüksek yargı yapılanmasında yargılanan FETÖ'nün "Danıştay abisi" eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih ULAŞ - Emir SOMER-Halit TURAN-Rıdvan UYSAL/SABAH
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FETÖ şüphelisi 204 kişiye gözaltı kararı
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