Göbeklitepe Sergisi doğduğu topraklarda

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BUGÜN NELER OLDU

"G: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor" projesi kapsamında Şanlıurfa Kent Müzesi'ndeki "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı. Kalyon Grup, Yıldız Sarayı Vakfı ve Kültür Bakanlığı desteğiyle açılan sergide dünyaca ünlü fotoğrafçılar Francesco Cicconi ile İzzet Keribar'ın kareleriyle Göbeklitepe tanıtıldı. Sanat Sokağı'ndaki serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun eşi Reyhan Kalyoncu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve çok sayıda seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Bir konuşma yapan Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, "Göbeklitepe bize eşi benzeri olmayan bir armağandır. Göbeklitepe'nin içerisinde ezberleri bozan avcı toplayıcı yaşam biçiminden bugüne nasıl geldiğimiz konusunda kavrayışlar elde ediyoruz" dedi. Heyette bulunanlar Göbeklitepe'yi de ziyaret ettiler.