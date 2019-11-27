Hac kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Diyanet: Hac kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

Müslümanlar tarafından kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği ibadet için binlerce vatandaş ön kayıtlarını yaptırdı. Maddi durumu yeterli olan vatandaşlar için farz kılınan bu ibadet ile ilgili olarak Hac kayıtları nasıl ve nereden yapılır? Şeklinde araştırmalar sürüyor. Peki, Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet İşleri Hac kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

HAC ÖNKAYIT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgilendirmede yer alan detaylara göre 2020 yılı hac önkayıt başvuru ücreti 25 TL olarak belirlendi. Kuradan vazgeçen ya da kura sonucu açıklandığında kesin kayıt hakkı elde edemeyen adayların ücretleri geri ödenmeyecek.

ÖNKAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

İnternet bankacılığı ya da banka şubeleri aracılığıyla ödeme yapılabilecek olan anlaşmalı bankalar şöyle; Albaraka, Halkbank, Kuveyt Türk, PTT, Türkiye Finans, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım.

HAC KURASI KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz yıllarda kuraya katılan ve başvurusu sonucunda kesin kayıt hakkı elde edemeyen adayların önkayıtları yani kayıt yenileme işlemleri Diyanet tarafından otomatik olarak yapılacak.

HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kutsal topraklara dini görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının kurası bu yıl 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek.

2020 yılında Hacca ne zaman gidilecek?

a- 2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecektir.

b- Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

c- Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);

Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.