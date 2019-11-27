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11 hangi mağazalarında satılıyor? indirimlerinde Migros iPhone 11'de büyük indirim!

11 indirimleri kapsamında mağazalarında büyük indirime gireceği biliniyordu. Binlerce kişinin heyecanla beklediği fırsat bugünden itibaren başladı. Çeşitli ürünlerde uygulanacak efsane Cuma indirimleri içerisinde en çok dikkat çeken ürün ’ın son çıkan telefonunu 7.999 TL yerine 5.999 TL’ye düşmesi oldu. Bunun üzerine ise ürünleri uygun fiyatlı bir şekilde almak isteyen binlerce müşteri mağazalara akın etti ve izdihama neden oldu. Peki, iPhone 11 hangi Migroslarda satılıyor? iPhone 11 efsane Cuma indirimi hangi mağazada geçerli? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 14:20
iPhone 11 hangi Migros mağazalarında satılıyor? Efsane Cuma indirimlerinde Migros iPhone 11'de büyük indirim!

Efsane Cuma indirimleri özellikle teknoloji aletlerinde dikkatleri üzerinde çekiyor. Birçok mağaza ve markada uygulanan ve binlerce vatandaşın heyecanla beklediği kampanya halen devam ediyor. Apple markasının son ürünü olan telefonundaki dev indirim ise Migros mağazalarında izdiham çıkmasına neden oldu. İnternet üzerinden iPhone 11 hangi Migroslarda satılıyor? Şeklinde araştırmalar sürüyor. Peki, iPhone 11 hangi Migroslarda satılıyor? iPhone 11 efsane Cuma indirimi hangi mağazada geçerli? İşte efsane Cuma indirimleri ile ilgili detaylar…

IPHONE 11 HANGİ MİGROS'LARDA SATILIYOR?

Telefonlar hiper formatlı ve konsept mağazalarda satılıyor. Cep telefonu satılan mağazalara ait liste migroskop dergisinde yer alıyor. Güncel stok bilgilerini bu mağazalardan öğreniliyor.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ HANGİ MAĞAZALARDA YAPILIYOR?

Efsane Cuma indirimine onlarca mağaza ve markalar dahil oldu. Bunların başında Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol, Mediamarkt, Teknosa, İdefix, IKEA, Vivense, Watsons, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Zara, HM, Nike Steam, Gratis, Teknosa gibi büyük markalar gelmektedir. Bunların yanında daha onlarca marka ve mağaza...

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