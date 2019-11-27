İsimsiz kahraman hayat dağıttı

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Antalya'da yaşayan 21 yaşındaki bir genç, ailesine, "Bir gün başıma kötü bir şey gelirse, kollarım da dahil, tüm organ ve uzuvlarımı bağışlıyorum. Vasiyetimi mutlaka yerine getirin" dedi. Ardından talihsiz bir olay sonrası ağır yaralanan gencin, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşince, vasiyeti yerine getirildi.Muğla'da 4 yıl önce güneş paneli tamiri yaparken elektrik akımına kapılıp kollarını kaybeden Yusuf Oğuz Şimşek (25) ise nakil sırasına yazılmış ve umutla uygun bir bağış bekliyordu. Türkiye'nin ilk uzuv nakillerini yaparak dünya tıp tarihine ismini yazdıran Prof. Dr. Ömer Özkan, Yusuf Oğuz Şimşek'i arayarak, "Hazır mısın?" dedi. "Elbette Hocam" yanıtını veren Şimşek, hemen hastaneye koştu. Prof. Dr. Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ile 25 kişilik ekibi, önceki gece 10 saat süren bir operasyonla, Şimşek'e Türkiye'nin 4'üncü çift kol naklini gerçekleştirdi. İsimsiz kahramanın kalbi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibince 3 saatlik ameliyatla Mehmet Ali Tuncer'e (40), böbrekleri ve korneaları yine aynı hastanede 4 hastaya, karaciğeri İzmir'deki hastaya nakledildi.Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, şunları söyledi: "4.5 yıldır testlerini takibini yapıyorduk. Erken dönemde biraz büyük bir ameliyat. Elektrik yanığı hastası olduğu için sinir ve dokuların ayrıştırılmasında riskler vardı. Bu nedenle farklı bir metot uyguladık. Yeni sinirleri üzerinden nakil oldu. Rehabilitasyon seviyesi uzun sürecek. Hareket için 6 ay veya 1 yıl bekleyecek. Şu ana kadar sorun yok. Dünyada, toplam 10 doku nakli yapan başka bir yer yok. 10 kompozit nakil yapan da yok." Prof. Dr. Özlenen Özkan ise uzun zamandır donör bulunamadığı için kol nakli gerçekleştiremediklerini ifade ederek verici aileye teşekkür etti. Özkan, çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek'in ameliyat öncesi çekilen son fotoğrafını da gazetecilerle paylaştı.