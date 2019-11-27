İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ İstanbul elektrik kesintileri programı güncel liste 27 Kasım 2019

Bugün İstanbul'da belli başlı ilçelerde sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan anlık uyarıları takip eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'BEDAŞ İstanbul elektrik kesintileri programı güncel liste ve İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek' aratmalarını yapıyorlar. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları biz de sizler için hazırladık.

İSTANBUL'DA HANGİ İLLERDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANCAK? ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- SANCAKTEPE Mh., 4. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30726-18545)

- YEŞİLPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31152-29617 tm)

- FATİH Mh., ALTIN Sk., HATBOYU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31126-11368)

- 75. YIL Mh., 1302. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., CUMHURİYET Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31162-28354 tm)

- ALTINŞEHİR Mh., ORKUN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31219-12529)

- KALEİÇİ Mh., MAKBUL Sk., LİMON Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31227-23550 23733)

- ALTINŞEHİR Mh., ORKUN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31221-12529)

- YALIKÖY Mh., KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31231-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

- BAĞLAR Mh., OSMAN PAŞA Cd., EBRU Sk., BARIŞ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31257-31514)

- İNÖNÜ Mh., 1.DEMİR Sk., MASLAK ÇEŞME Cd., 1.YALÇIN Sk., 4.HÜRRİYET Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31233-11529)

- YEŞİLCE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31269-9637 T.M., 9549 T.M.)

- MERKEZ Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31271-9489 T.M.)

- GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31273-9790 T.M.)

- GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31275-9804 T.M.)

- YEŞİLCE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31277-9376 T.M.)

- MAHMUTBEY Mh., TAŞOCAĞI YOLU Cd., ORDU Cd., OĞUZHAN Sk., HACI BOSTAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31282-31587-31582-31952-31636-31569-31553-31671-31129-31980-31656-31652)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1435. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31248-28850 tm)

- MAHMUTBEY Mh., PEYAMİ SAFA Cd., HACI BOSTAN Cd., SILA Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31255-31618)

- MAHMUTBEY Mh., TANYELİ Sk., TAŞOCAĞI YOLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31258-31455)

- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31320-99401-99388)

- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., ŞEHİT SEMİH BALABAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31322-12621)

- ALTINŞEHİR Mh., EŞREF Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31332-12534)

- MİMAR SİNAN Mh., ALİPAŞA Cd., ÇİLE Sk., BALCI Sk., ZÜMRÜT Sk., SERGEN Sk., ESER Sk., ÜMRAN Sk., DUT Sk., MELEK Sk., FETHİ ERKOÇ Sk., DAİM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31288-25291-25291)

- MAHMUTBEY Mh., HACI BOSTAN Cd., PEYAMİ SAFA Cd., KÖPRÜ Cd., ORUÇ REİS Sk., BAĞLAR Cd., SOĞUKSU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31334-31618-31680-31660-31613-31663-31664-31619-31151-31669-31639-31486-31082)

- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31321-12624)

- BAĞLAR Mh., DAL Sk., IŞIK Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Cd., OSMAN PAŞA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:30-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31326-31625-31145-31041-31414-31634-31514)

- TALATPAŞA Mh., 1000. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31327-21624 DEPAR - 1)

- LEVENT Mh., YENİSÜLÜN Sk., EMEL Sk., BEGONYA Sk., FUNDA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31336-3115)

- ŞİRİNTEPE Mh., AĞAÇLI Sk., AYARCI Cd., AMAÇ Sk., ARDAHAN Sk., ADEM Sk., ASALET Sk., AYAN Sk., ALTINDAL Sk., AZİM Sk., PLEVNE Sk., DEVRAN Sk., ACIYONCA Sk., ATLI Sk., ANT Sk., GÜZELDERE Cd., ASİL Sk., ECDAD Sk., ARAL Sk., AŞİYAN Sk., YAHYA KEMAL Mh., UÇKU Sk., ŞEKER Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31359-9313 T.M.)

- İMRAHOR Mh., HİCRET Mh., MAVİGÖL Mh., BOLLUCA Mh., İSLAMBEY Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31368-28796-28795-28446-29210-29517-29083-40005-29515-29426-29541-41991-29542-29086-29596-29629-40735-29892-41990-29536-29209-29021-29646-29645-29537-28556-29338-29529-29787-29538-29102-28794-29958-28484-29476-29796-29379-41378-29528-29457-29849-29353-29643-29535-41339-29404-28802)

- DENİZKÖŞKLER Mh., DENİZKÖŞKLER Cd., BERKER Sk., HÜRRİYET Sk., ADALET Sk., BÜLBÜL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31399-21259)

- CUMHURİYET Mh., SİYAVUŞPAŞA Sk., DERVİŞ EROĞLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31403-20104)

- YEŞİLBAYIR Mh., KULELİ Sk., KARAÇAM Cd., MEŞELER Sk., ARDIÇ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31390-20704, 22077)

- ÇELİKTEPE Mh., GÖL Sk., KIVILCIM Sk., EYALET Sk., MEVLÜT BAKIRTAŞ Sk., ALACA Sk., FİGEN Sk., MAHMUT ŞEVKET PAŞA Cd., ÇEMENZAR Sk., DAR Sk., GÜLBAHÇE Sk., ŞEHİT KARAKUŞLAR Cd., KUYTU Sk., ŞEREFE Sk., NANE Sk., MUTLU Sk., GAYRETLİ Sk., KARAŞAHİN Sk., BAYIR Sk., DEFNENAZ Sk., BERGAMA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31421-9029 T.M.)

- FERAHEVLER Mh., ZEYTİN Sk., BAHÇEKÖY MERKEZ Mh., ADNAN MENDERES Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31365-)

- YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31370-29105-29106)

- HALLAÇLI Mh., İSMET İNÖNÜ Cd.DESİ Sk., KARA TREN Cd.DE Sk., METİN Sk., SAYAN Sk., KARABAĞ Sk., AFŞİN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31373-25022-25033)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 13. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31388-18526)

- MERKEZ Mh., DENİZKÖŞKLER Cd., YAPRAK Sk., YAZGAN Sk., ÇAYIR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31395-21604)

- MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., MURAT ÇESME Mh., HÜRRİYET Mh., ULUS Mh., TÜRKOBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31391-24394 24443 24314 24541 24084 24375 24354 24111 24330 24208 24382 24350 24113 24115 24009 24379 24144 24254 24501 24235 24366 24002 24112 24000 24147 24361 24117 24544 24043 24353 24245 24207 24284 24010 24282 24173 24157 24054 24326 24383 24126 24516 24327 24269 24340 24359 24004 24008 24334 24329 24185 24194 24429 24444 24384 24294 24462 24289 24288 24463 24328)

- CUMHURİYET Mh., ATATÜRK Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31401-20102)

- CUMHURİYET Mh., SİYAVUŞPAŞA Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31402-20103)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., SEYİTNİZAM Mh., MEVLANA Cd., AMBARLAR Cd., BALIKLI ÇIRPICI YOLU Sk., G/19 Sk., G/20 Sk., G/22 Sk., G/23 Sk., G/24 Sk., G/25 Sk., G/26 Sk., G/27 Sk., G/28 Sk., G/32 Sk., G/33 Sk., G/34 Sk., G/7 Sk., HALİL DİNÇER Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 01:00-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31429-1729-1726-1734-1817-1653-1668-1665)

- ÇELİKTEPE Mh., CANDAR Sk., SUADİYE Cd., BOĞAZKESEN Sk., HOŞSADA Sk., İLHANLAR Sk., ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK Sk., ALACA Sk., BAYIR Sk., ULUBATLI Cd., ALPTEKİN Sk., ŞAH Sk., ÜÇOKLAR Sk., EYALET Sk., GAYRETLİ Sk., GEDİZ Sk., TİBET Sk., OKÇULAR Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., GEYLANİ Sk., MESUDİYE Sk., BABA İSHAK Sk., KANUNİ Sk., OZAN Sk., DEFNENAZ Sk., GÜNYAMAÇ Sk., GÖL Sk., BERGAMA Sk., KARAŞAHİN Sk., BAHARİYE Sk., GÜZELTEPE ÇIKMAZI Sk., ALBIZ Sk., HAYIRLI Sk., UTKU Sk., ZENCEFİL Sk., KALEM Sk., GEDİZ ÇIKMAZI Sk., YUVA Sk., ŞEREFE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31430-9501 T.M.)

- EVLİYA ÇELEBİ Mh., ASMALI MESCİT Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31431-3315)

- ASMALI MESCİT Mh., YEMENİCİ ABDÜLLATİF Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31432-3607)

- FERAHEVLER Mh., YENİKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31434-4175-4249)

- GÜRSEL Mh., NİŞANE Cd., KUZULU Sk., GÖRGÜLÜ Sk., ÇAĞLAR Sk., DOĞANDERE Sk., ZEMHERİ Sk., BEŞER Sk., YADİGAR Sk., ÇATALLI Sk., OLGUN Sk., TRANDAZ Sk., TÜMLEÇ Cd., TONOZ Sk., GEBZELİ Sk., ÇATALLI ÇIKMAZI Sk., ATAKÇİL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31435-9629 T.M.)

- EVLİYA ÇELEBİ Mh., REFİK SAYDAM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31422-3803)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., 19 MAYIS Cd., ALİ RIZA EFENDİ Cd., KİLİTBAHİR Sk., ATAKÖY 3-4-11. KISIM Mh., KİLİTBAHİR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-02:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31423-1002-1256-1253)

- ASMALI MESCİT Mh., ASMALI MESCİT Cd., GÖNÜL Sk., İSTİKLAL Cd., JURNAL Sk., MEŞRUTİYET Cd., MİNARE Sk., MÜEYYET Sk., ORHAN ADLI APAYDIN Sk., OTELLER Sk., SOFYALI Sk., ŞEHBENDER Sk., EVLİYA ÇELEBİ Mh., MEŞRUTİYET Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31428-3552)

- MERKEZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31444-28760 TM)

- ASMALI MESCİT Mh., ASMALI MESCİT Cd., GENERAL YAZGAN Sk., ENSİZ Sk., MEŞRUTİYET Cd., MÜEYYET Sk., NERGİZ Sk., SOFYALI Sk., ŞEHBENDER Sk., YEMENİCİ ABDÜLLATİF Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31445-3799)

- SAKARYA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31446-28773 TM)

- ALİBEYKÖY Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31449-28813 TM)

- MERKEZ Mh., MERKEZ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31452-5002)

- FERAHEVLER Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31437-4227)

- SÜTLÜCE Mh., KARAAĞAÇ Cd., HALICIOĞLU KAVŞAĞI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31456-9129 T.M.)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., BEYAZ LALE Sk., ADNAN KAHVECİ Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31476-1259)

- SEYİTNİZAM Mh., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31473-1664)

- FATİH Mh., CENGİZ TOPEL Cd., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Cd., SEHER Sk., BİLGE Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31501-22025)

- FATİH Mh., VEYSEL KARANİ Cd., HAKAN 1 Sk., ATA Sk., KAPTAN Sk., KAYNAK Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31502-22086)

- FATİH Mh., CENGİZ TOPEL Cd., TURGUT ÖZAL Bul., SÖĞÜTLÜK Sk., NAZLI Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31504-22085)

- SEYRANTEPE Mh., HÜDA Sk., ZÜHRE Sk., KAĞITHANE BARBAROS Cd., CİHAD Sk., BUĞDAY Sk., YILMAZ Sk., ÇAVDAR Sk., YEŞİLCE Mh., DÜZENLİ Sk., KAĞITHANE BARBAROS Cd., DEVİR Sk., ŞEBNEM Sk., DONANMA Sk., YILDIRIM Sk., ULUBAŞ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31505-9153 T.M.)

- EVLİYA ÇELEBİ Mh., REFİK SAYDAM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31460-3520)

- GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31515-9629 T.M.)

- EVREN Mh., BAHAR Cd., GÜLTEPE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 02:00-02:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31524-31425,31864,31867)

- ALTINŞEHİR Mh., 107. Sk., İNTEPE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31547-12538)

- SÜTLÜCE Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31520-9129 T.M.)

- KUMBURGAZ Mh., İSTANBUL Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31525-24041)

- KARAGÜMRÜK Mh., KALEBOYU Cd., KURU ÇINAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31552-2230 TM)

- CİBALİ Mh., ABDÜLEZELPAŞA Cd., KADİR HAS Cd., NALINCI KASIM Sk., ÜSKÜPLÜ Cd., ÜSKÜPLÜ ÇIKMAZI Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., ABDÜLEZELPAŞA Cd., CİBALİ ŞEREFİYE Sk., KALAYCI Sk., NALINCI KASIM ÇIKMAZI Sk., NALINCI KASIM Sk., ODUN İSKELESİ Sk., SEFERİKOZ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 04:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31553-2146 TM)

- KATİP KASIM Mh., GÜVENLİK Cd., HAYRİYE TÜCCARI Cd., MESİHPAŞA Mh., AZİMKAR Sk., HAYRİYE TÜCCARI Cd., LALELİ Cd., PAŞAZADE Sk., MİMAR KEMALETTİN Mh., AZİMKAR Sk., HAYRİYE TÜCCARI Cd., LALELİ Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31554-2136 TM)

- HADIMKÖY Mh., DR. MİTHAT MARTI Cd., 75.YIL Cd., CELAL BAYAR Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31559-22297-20666-20406-22208-22866-22161)

- SANCAKTEPE Mh., BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK Cd., KIRMIZIGÜL Cd., ALTINÇEŞME Cd., ŞEHİT AHMET KAMIŞOĞLU Cd., KIYMET Sk., NAHİDE Sk., MİMAR HAYRETTİN Cd., AMAÇ ÇIKMAZI Sk., ADALAR Sk., KARAAĞAÇLAR Cd., BALABAN Mh., ÇORLU Cd., PAMUKDEDE Sk., NAZİK Sk., ATAMAN Cd., NİSAN Sk., ÇAMLIKTEPE Sk., TİREBOLU Cd., KARABAĞLAR Sk., ÇARDAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31557-25998-25452-26189-26190-26191-26192-26148-26030-25485-26255-26410-26409-26437-25031-26406-25416)

- MUHSİNE HATUN Mh., FINDIKKIRAN Sk., ÖRDEKLİBAKKAL Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31549-2313 TM)