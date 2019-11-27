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Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması: "Şu anda olabilecek depremin büyüklüğü..."

Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Açık Dersler" adı altında Malatya'da düzenlenen seminere katılırken, çok önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Özener, depremlerin nerede olabileceğini önceden bildiklerini ve bunu hesaplayabildiklerini aktarırken, Marmara Denizi'nde de bir deprem beklendiğini ifade etti. Özener, sözlerinin devamında Marmara Denizi'nde olacak ve İstanbul'u da etkileyecek olan depremin minimum büyüklüğünü de açıklarken bu yer sarsıntısının belki 5 belki 20 yıl sonra görülebileceğini ifade etti. İşte, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in son dakika deprem açıklamasından öne çıkan satır başları...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2019 08:01 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 08:07
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması: Şu anda olabilecek depremin büyüklüğü...

Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyal, beşeri ve fen bilimlerini kapsayan ve 4 yıldır "Açık Dersler" adı altında düzenlediği seminer dizisi, Tekfen Holding desteğiyle Anadolu'ya taşınarak Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, katılımcıları deprem konusunda bilgilendirirken çok önemli son dakika açıklamalarında da bulundu. Depreme yönelik önceden tahmin yapabildiklerini aktaran Özener, "Şu an ne kadarlık bir yer kabuğu hareketi var, bunları hesaplayabiliyoruz. Bir örnek vereyim, Marmara Denizi'nde de bir deprem bekleniyor" sözlerini kullandı.

"ŞU ANDA OLABİLECEK DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ..."

Özener, sözlerinin devamında Marmara Denizi'nde görülecek depremin belki 5 belki 20 yıl sonra görülebileceğini belirtirken; beklenen Marmara depreminin minimum büyüklüğünü de açıkladı.

İşte, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in son dakika deprem açıklamasından öne çıkanlar;

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Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması: "Şu anda olabilecek depremin büyüklüğü..."
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