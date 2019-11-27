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'ta kar ve sis nedeniyle kaybolan 2 kişi bulundu

'ta kar yağışı ve sis nedeniyle yollarını kaybeden 2 kişi, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu bulundu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2019 22:40
Kars'ta kar ve sis nedeniyle kaybolan 2 kişi bulundu

Merkeze bağlı Ağadeve köyünde, İbrahim Köksüz (37) ve Abdulsamet Kısak (30) kar yağışı ve sisten dolayı yollarını kaybetti.

Köksüz ve Kısak'ın arayarak yardım istediği köylüler, arama çalışmalarından sonuç alamayınca durumu jandarma ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin kar yağışı altında yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu Köksüz ve Kısak, Selim-Kağızman kara yolu yakınlarında bulundu.

Köksüz ve Kısak'ın genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kümbetli karakolunda götürülen iki kişi, daha sonra ailelerine teslim edildi.

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Kars'ta kar ve sis nedeniyle kaybolan 2 kişi bulundu
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