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2. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 2. yeni bölüm bu akşam ATV'de!

ATV ekranlarının yayın hayatına yeni başlayan ve ilk günden reyting zirvesine yerleşen 2. Bölüm bu akşam ekranlara gelecek. ’in başrollerinde olduğu ve Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını üstlendiği iddialı dizi konu olarak ise ’un devamı niteliğinde. Osmanlı Devleti’nin tarihini anlatacak olan yapım ile ilgili olarak izleyiciler Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanı izle şeklinde araştırmalarını internet üzerinden sürdürüyor. Peki, izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 14:52
Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 2. yeni bölüm bu akşam ATV'de!

Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Geçtiğimiz hafta ekranlara merhaba diyen dizi yine izleyicilerini ekran başına kilitleyecek ve aksiyon dolu sahneleriyle hem Türk tarihini anlatacak hem de heyecanlandıracak. Bu hafta herkesin merak konusu ise Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi sorusu yer alıyor. Peki, Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte heyecanla beklenen Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanı!

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜM FRAGMANI ATV TARAFINDAN YAYINLANDI!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

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Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 2. yeni bölüm bu akşam ATV'de!
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