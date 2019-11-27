Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 2. yeni bölüm bu akşam ATV'de!

Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Geçtiğimiz hafta ekranlara merhaba diyen dizi yine izleyicilerini ekran başına kilitleyecek ve aksiyon dolu sahneleriyle hem Türk tarihini anlatacak hem de heyecanlandıracak. Bu hafta herkesin merak konusu ise Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi sorusu yer alıyor. Peki, Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte heyecanla beklenen Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanı!

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜM FRAGMANI ATV TARAFINDAN YAYINLANDI!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.