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’den ve kar yağışı uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat…

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporlarını olarak yayınladı. Ülkenin doğu kesimlerinde dün ve bugün etkisini gösteren kar yağışlarının ardından MGM’den konuyla ilgili bir uyarı daha geldi. Kasım ayının sonlarını yaşadığımız şu günlerde yurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar hala mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, dün başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde etkisini gösteren yağışlar vatandaşların konuyla ilgili araştırmalar yapmasına neden oldu. Peki, kar hangi illerde etkisini gösterecek? Bu hafta hava nasıl olacak? Sabah.com.tr olarak Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarılarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 14:48
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat…

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınlarken, o iller için uyarılarda bulundu. Yayınlanan raporda pek çok ilde sağanak yağışlar beklenirken, bazı illerimizde ise kar yağışı görüleceği belirtildi. Kasım ayının bitmesine sayılı günler kala, yurdun batı kesimlerinde sıcaklık dereceleri hala mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak dün başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde yaşanan sağanak yağışlar vatandaşların gün içerisinde 'Bugün hava nasıl olacak' aratmasını yapmasına neden oldu. Peki, kar yağışı hangi illerde etkisini gösterecek? Bu hafta hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olarak paylaştığı o raporun detayları…

METEOROLOJİ UYARDI! SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ve kar yağışı uyarılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat…
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