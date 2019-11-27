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'den son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 27 Kasım

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kasım ayının son günlerine gelinirken, hava sıcaklıkları da belirgin derecede düşüş gösteriyor. Hâl böyle olunca da, özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkacak olan vatandaşlar tarafından 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. MGM; gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışına da dikkat çeken kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından, 27 Kasım 2019 Çarşamba gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 07:33 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 08:02
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 27 Kasım

Sağanak ve kar yağışı geliyor! Kasım ayının sonlarına gelinirken, Genel Müdürlüğü'nden de son dakika uyarıları art arda geliyor. Durum böyle olunca da, gün içerisinde bir sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar da 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor. MGM; İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin hava durumu uyarısı yaparken, birçok ilde sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görüleceğini duyurdu. İç Anadolu ve Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı da yapan kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji ayrıca, İstanbul'da da sağanak yağış için saat verdi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, 27 Kasım 2019 Çarşamba gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir; İstanbul başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

İşte, bugün için beklenen değerler;

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 27 Kasım
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