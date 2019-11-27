Meteoroloji’den birçok il için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda pek çok ilde sağanak yağış beklenirken, bazı illerimizde ise kar yağışı etkisini gösterecek. Özellikle Kasım ayının sonlarını yaşadığımız şu günlerde Marmara bölgesinde sıcak havaların etkili olması vatandaşları konuyla ilgili araştırma yapmaya itiyor. Peki, kar yağışı hangi illerde yaşanacak? Sabah.com.tr olarak Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunu ve son dakika sağanak, kar yağışı uyarılarını sizler için hazırladık…

METEOROLOJİ UYARDI! SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ve kar yağışı uyarılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…