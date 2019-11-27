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’den birçok il için ve uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınlarken, bazı iller için uyarısında bulundu. Kasım ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi ve bazı illerde kar yağışı görülmesi bekleniyor. Peki, kar yağışı hangi illerde görülecek? Sabah.com.tr olarak Meteoroloji’nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunu ve son dakika sağanak, kar yağışı uyarılarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 08:13 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 08:14
Meteoroloji’den birçok il için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda pek çok ilde sağanak yağış beklenirken, bazı illerimizde ise etkisini gösterecek. Özellikle Kasım ayının sonlarını yaşadığımız şu günlerde Marmara bölgesinde sıcak havaların etkili olması vatandaşları konuyla ilgili araştırma yapmaya itiyor. Peki, kar yağışı hangi illerde yaşanacak? Sabah.com.tr olarak Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunu ve sağanak, kar yağışı uyarılarını sizler için hazırladık…

METEOROLOJİ UYARDI! SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ve kar yağışı uyarılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

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Meteoroloji’den birçok il için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?
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