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Metrobüste 2 Senegalli, kadını taciz etti iddiası

İstanbul'da şoke eden bir olay yaşandı! Avcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Polislerin işlem yaptığı sırada Senagalli kişiler ve kadın arasında arbede çıktı!

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 10:08
Metrobüste 2 Senegalli, kadını taciz etti iddiası

Olay, Türksan Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre metrobüse binen genç kadını, Senegal uyruklu iki kişi taciz etti. Rahatsız olan kadın başka bir yere geçmek isterken iki kişi, sözlü tacize devam etti. Tacize uğradığı söyleyen kadın, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda inerek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Senegalli iki kişi de metrobüsten indirildi.

POLİSLER GELDİKTEN SONRA KAVGA ETTİLER

Kadının şikâyeti üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada vatandaşlar ile Senegalli iki kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şikâyetçi kadın ve Senegalliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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Metrobüste 2 Senegalli, kadını taciz etti iddiası
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