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raporu vermeyen doktora kafa attı

İzmir'in Gaziemir ilçesi 6 No'lu Aile Merkezi'ne (ASM), ehliyet için sağlık raporu almaya gelen bir kişi, kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor vermeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş'e küfür edip, kafa attı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, doktor Kiriş, "Küfür ettikten sonra, 'Niye küfür ediyorsun?' dedim. Sonra dönüp saldırmaya başladı" dedi. İzmir Tabip Odası da konunun takipçisi olduklarını açıkladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 10:31
Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

Olay, geçen 7 Kasım günü Gaziemir 6 No'lu ASM'de yaşandı. Adı henüz belirlenemeyen bir erkek, Doktor Ali Erhan Kiriş'e ehliyet için raporu almak istediğini söyledi. Kiriş, kaydı başka bir ASM'de olan kişiye, kendisinin rapor veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine, başka bir doktorun odasına giren şüpheli, durumu iletti. Bir kez daha olumsuz yanıt alan şüpheli, yeniden Kiriş'in odasına girip, küfürler etti. Kiriş'in "Neden küfür ediyorsun?" diyerek, tepki göstermesi üzerine de doktora kafa attı. Doktoru darbettikten sonra koşarak, kaçtı. Doktor Ali Erhan Kiriş, karakola giderek şikayetçi oldu.

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Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı
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