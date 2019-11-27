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çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 27 Kasım MPİ sorgulama ekranı burada olacak!

İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günleri çekilişi gerçekleştirilen için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu sonucun ardından şans oyununa talepte artmış bulunuyor. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? Canlı olarak yayınlanacak olan Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı haberimizin içerisinde olacak.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 15:52
Şans Topu çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 27 Kasım MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günleri çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'na rağbet bu hafta da oldukça çok olacak. Geçtiğimiz 5+1 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiyeyi kazanmaya hak kazanmıştı. 963. Haftası olan Şans Topu çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. Haberimizin içerisinden Şans Topu kazandıran numaraları ve 27 Kasım MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranını bulabilir, açıklandıktan sonra bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK? 27 KASIM MPİ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Şans Topu çekilişi, her Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi tarafından İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde herkese açık bir şekilde yapılıyor. Şans Topu bilet sorgulama işlemini haberimizin içerisinden gerçekleştirilebilirsiniz…

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Şans Topu çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 27 Kasım MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!
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