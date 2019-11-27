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Sigarayı bırak altını kap

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2019
Sigarayı bırak altını kap
İstanbul Havalimanı'nda görevli bin 200 polise sigarayı bırakmaları için farkındalık eğitimi verildi. Yeşilay'ın katkılarıyla yürütülen eğitim programının son dersine katılan İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Deniz Engin, Emniyet Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile yürüttükleri eğitimin son derece faydalı olduğunu belirterek "Bin 600 personelimiz var. Geri kalanına da bu eğitimi vereceğiz" dedi. Engin, sigarayı gönüllü bırakan polislerin altın, yemek ve sinema gibi değişik organizasyonlarla ödüllendirileceğini söyledi.
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Sigarayı bırak altını kap
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