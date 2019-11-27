Son dakika haberi: Filistinli kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Otopsi raporundaki o detay şok etti…

Kocaeli'ye bağlı İzmit ilçesinde 5 Şubat tarihinde kentte bulunan 2. Kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki Filisitinli genç kızın ölümüne ilişkin yapılan soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. Genç kızın ölümünün şüpheli bulunması üzerine yapılan derinlemesine araştırmalar sürerken genç kızın cansız bedeni üzerinde yapılan otopsinin sonuçları da ortaya çıktı. Otopsi raporunu okuyanlar ortaya çıkan o detaylar karşısında şok geçirdi. Kan donduran o detayların soruşturmanın seyrini de değiştirecek türden. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…