Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Filistinli kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Otopsi raporundaki o detay şok etti…

Son dakika haberi: Filistinli kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Otopsi raporundaki o detay şok etti… Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 Şubat tarihinde meydana gelen Filistinli bir kızın şüpheli ölümü olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İzmit ilçesindeki evinde 2. kattan düşerek hayatını kaybeden Filistinli genç kızın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine yapılan soruşturma sürerken olayın ardından genç kızın cansız bedenine yapılan otopsinin raporu ortaya çıktı. Otopsi raporunda ortaya çıkan o detay ise okuyanları şok etti. Ortaya çıkan bu korkunç detaylar soruşturmanın seyrini değiştirecek türden. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 21:07 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 21:09