Son dakika haberi: Ülkeyi sarsan korkunç olay! Genç sevgili o sözü duyunca çılgına döndü...

Rusya'nın St. Petetrsburg kentinden gelen son dakika gelişmeyi ülkeyi sarstı. Kendisiyle arasında 17 yaş farkı olan genç sevgilisiyle bir süredir birliktelik yaşayan 37 yaşındaki kadın 20 yaşındaki kadınla 20 yaşındaki genç sevgilisi arasında zamanla işler yolunda gitmemeye başladı. Son olarak şiddetli bir tartışma yaşayan çift, bu tartışma esnasında 37 yaşındaki kadın genç sevgilisine oldukça ağır bir hakarette bulundu. Bu hakaretin ardından genç sevgili 37 yaşındaki kadına dehşeti yaşattı. Kan donduran olayın detaylarıysa tüm ülkede yankı buldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…