Son Dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından flaş Türkiye açıklaması! O detay tüyler ürpertiyor…

Arnavutluk, Bosna Hersek'in ardından bugün Yunanistan'da meydana gelen son dakika depremleri, Türkiye'ye etki eder mi? bu soru merak konusu oldu. Türkiye'ye yakın bölgede bulunan bu ülkelerdeki fay hatlarının Türkiye'ye uzanan kısımlarında ülkeye ne derecede etki edeceğini ve bu depremlerin Türkiye'de yeni ve şiddetli depremlere yol açıp açmayacağı vatandaşlar tarafından yoğun olarak merak ediliyor. Bu durumun üzerine Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir tarafından flaş bir Türkiye açıklaması yapıldı. Prof. Sözbilir'in açıklamasındaki o detay ise duyanlarda tedirginlik yarattı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…