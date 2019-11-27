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Son Dakika haberi: Ünlü uzmanından flaş açıklaması! O detay tüyler ürpertiyor…

Avrupa’da meydana gelen son depremlerin ardından bu depremlerin ’ye etki edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bu depremlerin ardından uzmanlardan son dakika açıklamaları gelmeye başladı. Arnavutluk, Bosna Hersek’in ardından bugün Yunanistan’da meydana gelen depremlerin yüksek şiddette olması bu depremlerin Türkiye’ye etki edip etmeyeceğini merak konusu haline getirdi. Bunun üzerine Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir tarafından flaş bir açıklama yapıldı. Sözbilir’in açıklamasındaki o detay ise tüyler ürperten türdendi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 19:47 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 19:48
Son Dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından flaş Türkiye açıklaması! O detay tüyler ürpertiyor…

Arnavutluk, Bosna Hersek'in ardından bugün Yunanistan'da meydana gelen son dakika depremleri, 'ye etki eder mi? bu soru merak konusu oldu. Türkiye'ye yakın bölgede bulunan bu ülkelerdeki fay hatlarının Türkiye'ye uzanan kısımlarında ülkeye ne derecede etki edeceğini ve bu depremlerin Türkiye'de yeni ve şiddetli depremlere yol açıp açmayacağı vatandaşlar tarafından yoğun olarak merak ediliyor. Bu durumun üzerine Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir tarafından flaş bir Türkiye açıklaması yapıldı. Prof. Sözbilir'in açıklamasındaki o detay ise duyanlarda tedirginlik yarattı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

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Son Dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından flaş Türkiye açıklaması! O detay tüyler ürpertiyor…
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