‘Taksici turisti darp edip araçtan attı’ iddiası

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Beyoğlu'nda bir taksicinin, tartıştığı Faslı kadın müşterisini darp ettikten sonra taksiden atarak yaralanmasına neden olduğu iddia edildi. Olay, Dolapdere'de perşembe günü meydana geldi. İddialara göre; Fas uyruklu Sara Finai, Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurduğu taksiye binerek Kurtuluş'a gitmek istediğini söyledi. Taksi sürücüsü ise onu Ortaköy'e götürdü. Taksicinin kendisini farklı yere götürdüğünü anlayan Faslı kadın, tercümanlık da yapan tanıdığı başka bir taksiciyi telefonla aradı. Tanıdığı taksiciye durumu anlatan kadın, telefonu vererek iki taksiciyi görüştürdü. Bu konuşmanın ardından da taksici aracını geri çevirerek Sara Finai'yi bu sefer Dolapdere'ye getirdi. Burada kadını darp eden taksici, araçtan atarak kaçtı. Ayağından ve kolundan yaralanan Faslı kadın hastaneye kaldırıldı. Faslı Sara Finai, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek kendisini darp edip taksiden atan kişiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.