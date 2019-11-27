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'da "Tosuncuk" lakaplı 'ın başına ödül koydular!

üzerinden vurgun yapan "tosuncuk" lakaplı firari ’ın, ’nın başkenti Kiev’de aranması üzerine sokaklara yeni afişler asıldı. Afişlerde, Aydın'ın başına 350 bin dolar ödül konduğu belirtildi. .

Giriş Tarihi: 27.11.2019 18:45 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 18:53
Ukrayna'da Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın başına ödül koydular!

Türkiye'de kurduğu Çiftlik Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüldüğü iddia edilmişti. Olayın ardından, Aydın'ın başına 350 bin dolarlık ödül konduğuna dair bilgileri içeren afişler Kiev sokaklarına asıldı.

SÖKÜLEN AFİŞLERİN YERİNE YENİLERİ GELDİ
Aydın tarafından mağdur edilmiş Türk vatandaşları tarafından asılan afişler, bazı kişilerce Kiev sokaklarından söküldü. Bunun üzerine mağdurlar, Kiev'in merkezinde farklı noktalara yeni afişler astı.

Interpol tarafından aranan Mehmet Aydın'ın Ukrayna'ya nasıl gittiği ise henüz tespit edilemedi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanmak üzere olduğu iddia edildi

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Ukrayna'da "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın başına ödül koydular!
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