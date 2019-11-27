Üniversiteli Dilan, son yolculuğuna uğurlandı

'İZMİR'İ ÖZLÜYORUM'
Ölümüyle herkesi yasa boğan Dilan E.'nin arkadaşları, genç kızın çok pozitif ve neşeli biri olduğunu, intihar etmesine anlam veremediklerini söyledi. Bir sanat merkezinde yazarlık kursu aldığı öğrenilen Dilan E.'nin, arkadaşlarına sık sık İzmir'i özlediğini söylediği, bu nedenle de bu eğitim yılının başında, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yatay geçişle Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne geldiği öğrenildi.
Ege Üniversitesi 1'inci sınıf öğrencisi olan Dilan E. bugün Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Baba Uğur E., anne İrem Canlı ve erkek kardeşinin gözyaşlarına boğulduğu cenazeye Dilan'ın arkadaşları ve sevenleri katıldı. Dilan E., ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.