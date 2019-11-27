Yasak aşkta korkunç son! Küçükçekmece'deki intiharlarda son dakika gelişmesi: "Tuzak kurdular..."

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan intiharların ardındaki sır perdesi aralandı. 2 çocuk annesi Zeynep Kurt'un eşi Hüseyin Kurt'u 30 yaşındaki Aykut Demirtuğ ile aldattığı ve yakalanınca ikisinin de intihar ettiği ortaya çıktı. 5. kattan atlayarak intihar eden iki kişiden Aykut Demirtuğ'un ablası Alev Demirtuğ, hem Zeynep ile hem de kardeşiyle konuştuğunu Zeynep'in "çocuklarımı seçiyorum" dediğini iddia etti. Yine Alev Hanım'ın iddiasına göre intihar ettiği öne sürülen Aykut Demirtuğ'un ayakkabıları ayağında değildi! İşte son dakika haberinin detayları...