Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yasak aşkta korkunç son! Küçükçekmece'deki intiharlarda son dakika gelişmesi: "Tuzak kurdular..."

Yasak aşkta korkunç son! 'deki intiharlarda gelişmesi: "Tuzak kurdular..."

Sosyal medyada en çok paylaşılan arasında yer alan 'deki yasak aşk intiharının ardından gelişmeleri üst üste geliyor. 2 çocuk annesi ile Aykut Demirtuğ uzun süredir tanışıyordu, son üç aydır yasak aşk yaşayan ikili 2 hafta önce yanlış yaptıklarını düşünüp ilişkilerini bitirme kararı aldı. Son kez Zeynep Kurt'un evinde buluşan aşıklar yakalanınca panik oldu. Zeynep Kurt'un eşi Hüseyin Kurt, kapı geç açılınca şüphelendi ve içeri girince Aykur Demirtuğ'u darp etti. Aynı odaya kapatılan yasak aşıklar intihar etti! Ablanın son dakika iddiası ise...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 09:17
Yasak aşkta korkunç son! Küçükçekmece'deki intiharlarda son dakika gelişmesi: Tuzak kurdular...

İstanbul'un ilçesinde yaşanan intiharların ardındaki sır perdesi aralandı. 2 çocuk annesi 'un eşi Hüseyin Kurt'u 30 yaşındaki Aykut Demirtuğ ile aldattığı ve yakalanınca ikisinin de intihar ettiği ortaya çıktı. 5. kattan atlayarak intihar eden iki kişiden Aykut Demirtuğ'un ablası Alev Demirtuğ, hem Zeynep ile hem de kardeşiyle konuştuğunu Zeynep'in "çocuklarımı seçiyorum" dediğini iddia etti. Yine Alev Hanım'ın iddiasına göre intihar ettiği öne sürülen Aykut Demirtuğ'un ayakkabıları ayağında değildi! İşte haberinin detayları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasak aşkta korkunç son! Küçükçekmece'deki intiharlarda son dakika gelişmesi: "Tuzak kurdular..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN