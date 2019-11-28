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3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu

’un Şebinkarahisar ilçesinden ’a gitmek için otogara gelen yaşlı kadının cansız bedeni tuvalette bulundu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.11.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 14:33
3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu

Olay, ilçe otogarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk annesi Suzan Yılmaz (55) İstanbul'a gitmek için ilçe otogarına geldi. Eşyalarını otobüse yükledikten sonra tuvalete giden Yılmaz, uzun süre gelmeyince yakınları aramaya başladı. Yakınları tarafından aranan Yılmaz'ın cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Polis tarafından olay yerinde yapılan incelmenin ardından Suzan Yılmaz'ın cansız bedeni Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Mahalleli bir saat arayla aynı dehşeti yaşadı

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3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu
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