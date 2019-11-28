3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu

Olay, ilçe otogarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk annesi Suzan Yılmaz (55) İstanbul'a gitmek için ilçe otogarına geldi. Eşyalarını otobüse yükledikten sonra tuvalete giden Yılmaz, uzun süre gelmeyince yakınları aramaya başladı. Yakınları tarafından aranan Yılmaz'ın cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK



Polis tarafından olay yerinde yapılan incelmenin ardından Suzan Yılmaz'ın cansız bedeni Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.