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ürünler kataloğu indirimleri bugün itibariyle başladı! indirimli fırsat ürünleri burada!

Her Perşembe raflarını yenileyerek ürünler kataloğu yenileyen ve müşterilerine ekonomik olduğu kadar kaliteli malzemeler sunan market zincirine özellikle son zamanlarda vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'nin en fazla alışveriş yapılan marketlerinden bir tanesi olmayı başaran firmanın aynı zamanda Türkiye'nin pek çok yerinde mağazası bulunuyor. Peki, içerisinde bu hafta neler var? Her hafta getirdiği birbirinden kalite ürün ile kullanıcıları memnun etmeyi başaran marketin tarihli ürünler kataloğu bu hafta telefon ve televizyondaki dev indirimle müşterilerini heyecanlandırmayı başardı!

Giriş Tarihi: 28.11.2019 09:02 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 09:02
A101 Aktüel ürünler kataloğu indirimleri bugün itibariyle başladı! A101 aktüel indirimli fırsat ürünleri burada!

A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta yine bol ekonomik ve kaliteli ürünler tüketicileri bekliyor olacak. 28 Kasım tarihinden itibaren raflarda yerini alacaklar arasında Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 399 TL'den, Honor 9X Cep Telefonu 2.599 TL'den, KLPRO KLDT10265 Dekupaj Testere 209 TL'den, Seg NoFrost Buzdolabı 1799 TL'den satılıyor. Müşterilerine her hafta aktüel ürünler kataloğunda dev indirim sunan 28 Kasım A101 aktüel ürünler listesi yine şok fırsatlarla geliyor. İşte o liste…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNİDİRİMLERİ YARIN BAŞLIYOR!

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A101 Aktüel ürünler kataloğu indirimleri bugün itibariyle başladı! A101 aktüel indirimli fırsat ürünleri burada!
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