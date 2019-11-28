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'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler taradı

Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 15:54
Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı

Beyoğlu'nda motosikletle geldiği internet kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi yaralanırken, yaralıların akraba olduğu öğrenildi.
Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafenin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 1 kişi silahlı saldırı düzenlendi. İnternet kafenin sahibi dışarıdayken meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen 5 kişi yaralandı. Saldırgan geldiği motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı. Polis kaçan saldırganı arıyor.

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Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı
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