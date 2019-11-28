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ürünler kataloğu ile -DEV İNDİRİM! 29 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda neler var?

ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü raflarda yerini alacak olan ürünler vatandaşların hizmetine sunulacak. Hem her cebe hitap eden hem de çeşitli ürünler ile vatandaşların yüzlerini güldüren ürünlerin listesi kurumun resmi sitesi üzerinden güncel olarak yayınlanıyor. Bu hafta özellikle teknolojik ve elektronik aletlerdeki büyük indirimler dikkat çekerken vatandaşlar arama motorlarında "" araştırması yapıyorlar. İşte 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

Giriş Tarihi: 28.11.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 19:31
BİM aktüel ürünler kataloğu ile -DEV İNDİRİM! 29 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda neler var?

29 Kasım ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük indirimlerin yer aldığı katalog vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Vatandaşlar arama motorlarında " BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimler var?" sorusuna yanıt arıyorlar. Her hafta birçok üründe indirimin yer aldığı BİM aktüel ürünler tam listesi yayınlandı. İşte 29 Kasım !

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Haberimizin devamından 29 Kasım BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın marketler zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğu ile -DEV İNDİRİM! 29 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda neler var?
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