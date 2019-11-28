Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cinsel istismardan aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Cinsel istismardan aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

’ın Kuşadası ilçesinde, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve toplam 6 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Engin Ç. (37), Didim’de bir güzellik merkezinde vücuduna epilasyon yaptırırken yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.11.2019 21:40 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 21:42
Cinsel istismardan aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yıl önce Kuşadası ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen ve 6 ayrı suçtan hakkında 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Engin Ç.'nin, Didim'deki bir güzellik merkezinde olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, işyerine baskın yaptı. Epilasyon yaptırırken, karşısında polisleri görünce şok olan Engin Ç. yakaladı.

Gözaltına alınan Engin Ç., polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinsel istismardan aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN