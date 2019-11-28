Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte adım adım kılınışı!

İslam dininde önemli bir yeri olan Cuma günü Müslümanlara sevinç ve mutluluk veriyor. İnananlar ise bu sevinç ve mutluluğu diğer Müslümanlara yansıtarak kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu önemli günün anlam ve önemini kavramak için namaz ibadetini yerine getirmeye hazırlanan müminler her hafta olduğu gibi bu hafta da camileri dolduracak ve ellerini dua etmek için semaya kaldıracak. Öte yandan vatandaşlar camilere gitmeden önce bilgilerini tazelemek ve bilmediklerini öğrenmek amacıyla arama motorlarında Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat olur? Şeklinde soruyla araştırmalarını sürdürüyor. Biz de sabah.com.tr olarak değerli okurlarımız için Diyanet bilgileri ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınışı bilgilerini içeriğimizde derledik. İşte Cuma namazı nasıl kılınır? Sorusunun yanıtı ve abdest alınış bilgileri…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Diyanet bilgileriyle Cuma namazı kılınışı ile cuma namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? Sorularının tüm yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;